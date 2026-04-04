DSÖ: Orta Doğu'da çatışmalar 4 milyondan fazla yerinden edilmeye neden oldu

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan gerilimin neden olduğu duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilenen Lübnan, İran, Irak, Suriye ve Ürdün olmak üzere 5 ülkedeki sağlık sistemleri için acil destek çağrısında bulunduklarını aktaran Ghebreyesus, çatışmaların 4 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine, 3 bin 300 kişinin ölümüne ve 30 bin kişinin yaralanmasına neden olduğunu ve rakamların artmaya devam ettiğini vurguladı.

SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Ghebreyesus, "Çağrımız, temel sağlık hizmetleri ve travma bakımı, hastalık gözetimi ve erken uyarı sistemleri ile kitlesel kayıp yönetiminin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer acil durumlara ulusal hazırlıkları destekleyecek" ifadesini kullandı.