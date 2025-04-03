Diyarbakır'da düğün konvoyundaki kaza: Yaralanmayınca şükür namazı kıldı

İHA

Bu akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunun Başalan mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen düğün konvoyuna ait 34 ST 4070 ve 34 ZG 2126 plakalı iki otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

YARA ALMADAN KURTULUNCA ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise, olay yerinde şükür namazı kılarak teşekkür etti. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.