Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü genç kızın ölümüne neden oldu: Yeni görüntüler ortaya çıktı Kayapınar ilçesinde lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'na, amcasına ait otomobille 145,4 kilometre hızla çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü C.G. (16), yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edilirken kazaya ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Göster Hızlı Özet Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü C.G., amcasının aracıyla lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarparak ölümüne sebep oldu.

145.4 km hızla yapılan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, bilirkişi raporuna göre C.G. asli kusurlu bulundu.

Mahkeme, C.G.'nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dehşet veren kaza... C.G.'nin kullandığı amcasına ait otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Kübra Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Sofioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kübra Sofioğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi. EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Ehliyetsiz sürücü C.G. ise gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaza ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı. ARACIN SAATTEKİ HIZI 145,4 KİLOMETRE 18 Haziran'da hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre C.G.'nin 'asli kusurlu', Kübra Sofioğlu'nun 'tali kusurlu' olduğu tespit edildi. Raporda, video kayıtları dikkate alınarak aracın kayıt alanına girdiği bölgede fiziki ölçümler yapıldığı, hız tespitine referans alınacak uzunluğun 20,6 metre olarak belirlendiği, video kaydı dikkate alınarak aracın ölçüm alanına girdiği 0,51 saniyede yapılan hesaplamada araç hızının saatte 145,4 kilometre olarak hesaplandığı bildirildi. Savcı da C.G.'nin 'asli kusurlu' olduğunu belirterek, iddianamede 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan sanığın cezalandırılmasını istedi. KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Öte yandan, olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu’na çarptığı, Kübra'nın metrelerce savrulduğu, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü. SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ C.G.'nin yargılandığı davanın 2’nci duruşması, Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada taraf avukatları ve C.G. hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık C.G.’nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi. 3. Sayfa Haberleri Mersin'de genç kızın çağrısı karşılıksız kalmadı: Direk yenilendi, Türk bayrağı göndere çekildi

