Diyarbakır'da gelinin amcasının öldüğü silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

20 Kasım akşamı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun girişinde tartışma çıktı.

Davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

GELİNİN AMCASI KURTARILAMADI

Peş peşe silahın ateşlendiği kavgada gelinin amcası Hasan Demir ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAVGA ANINA AİT YENİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Olaydan sonra sosyal medyada yayılan ve kavga anına ait olduğu belirtilen yeni görüntülerde silahın ateşlendiği anlar yer aldı.

Kalabalığın arasına koşarak giren bir kişinin elindeki tabancayla hedef aldığı kişiye art arda ateş ettiği, vurulan kişinin yere yığıldığı, saldırganın ise hızla uzaklaştığı anlar kayda geçti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaparak 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor.