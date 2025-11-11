Diyarbakır'da inşaatı devam eden köprü çöktü: 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Muş karayolu 2. kilometresi Karabulak Mahallesi'ne bağlı Kupka mezrası yakınlarında, inşaatı devam eden çevre yolu üzerindeki köprü iskelesinin bir kolu çöktü.

Olayda ağır yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Hastaneye kaldırılan ve enkaz altında kalan işçilerde 3'ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi.

Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, olay ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yaralı işçilerden birinin hava ambulansıyla sevk edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

11 Kasım 2025 tarihinde, Kulp Muş kara yolu üzerinde yapımı devam eden viyadükte meydana gelen çökme (iş kazası) neticesinde 3 çalışan hayatını kaybetmiş, 2 çalışan da ağır yaralanmıştır. Olayın ardından bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri ivedilikle sevk edilmiş, kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları hızla başlatılmıştır.



Yaralı işçilerimiz, biri hava ambulansıyla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili olarak adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.