Diyarbakır'da piyasa değeri 40 milyon lira olan kaçak altın ele geçirildi

Ekiplerin titiz çalışmasıyla, şahıslar suçüstü yakalandı...

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yürütülen planlı operasyon kapsamında kaçak altın sevkiyatı ortaya çıkarıldı.

40 MİLYON LİRALIK ALTIN BULUNDU

Yapılan kontrollerde, A.A. ve S.D. isimli şüpheliler tarafından ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 7 buçuk kilogram işlenmiş altın ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.