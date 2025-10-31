Abone ol: Google News

Diyarbakır'da piyasa değeri 40 milyon lira olan kaçak altın ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokulan yüklü miktarda altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 11:02
  • Diyarbakır'da kaçak yollarla ülkeye sokulan 7,5 kilogram altın ele geçirildi.
  • Ele geçirilen altının piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira.
  • Olayla ilgili A.A. ve S.D. adlı iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekiplerin titiz çalışmasıyla, şahıslar suçüstü yakalandı...

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yürütülen planlı operasyon kapsamında kaçak altın sevkiyatı ortaya çıkarıldı. 

40 MİLYON LİRALIK ALTIN BULUNDU

Yapılan kontrollerde, A.A. ve S.D. isimli şüpheliler tarafından ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 7 buçuk kilogram işlenmiş altın ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

