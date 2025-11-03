Diyarbakır'da seyir halindeki tıra yaklaşıp içindeki koyunları çaldılar

- Diyarbakır'da, sepetli motosikletli iki kişi hareket halindeki tıra yanaşıp koyun çaldı.
- Olay anı sosyal medyada büyük tepki çekti.
- Görüntüler, toplulukta şaşkınlık yarattı.
Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda sepetli motosiklet kullanan iki kişi, seyir halindeki koyun taşıyan tıra sıfır yanaştı.
Motosikletteki şahıslardan biri, tırın arka kapısını açarak içine girdi.
HIRSIZLIK ANLARI PES DEDİRTTİ
Şahıs, tırda bulunan koyunları yine seyir halindeki sepetli motosiklete attı.
Sosyal medyada paylaşılan o anlar, bu kadarına da pes dedirtti.