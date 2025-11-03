Abone ol: Google News

Diyarbakır'da seyir halindeki tıra yaklaşıp içindeki koyunları çaldılar

Kentte sepetli motosiklet kullanan 2 kişi, seyir halindeki tıra yanaşıp içindeki koyunları çaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 11:14
  • Diyarbakır'da, sepetli motosikletli iki kişi hareket halindeki tıra yanaşıp koyun çaldı.
  • Olay anı sosyal medyada büyük tepki çekti.
  • Görüntüler, toplulukta şaşkınlık yarattı.

Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda sepetli motosiklet kullanan iki kişi, seyir halindeki koyun taşıyan tıra sıfır yanaştı.

Motosikletteki şahıslardan biri, tırın arka kapısını açarak içine girdi.

HIRSIZLIK ANLARI PES DEDİRTTİ

Şahıs, tırda bulunan koyunları yine seyir halindeki sepetli motosiklete attı.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, bu kadarına da pes dedirtti.

