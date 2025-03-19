DHA
Diyarbakır'da ilginç bir olay yaşandı.
İsmi öğrenilemeyen bir şüpheli, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi önündeki SİT alanı olan araziyi fidan dikerek işgal etmek istedi.
Alanı yeşillendirip, kafe ve restoran açmak istediği ileri sürülen şüphelinin bu girişimi, çevredekiler tarafından fark edildi.
POLİSE DİRENDİ
Durum, emniyet güçlerine intikal etti.
Şüpheli, şikayet üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine, tarihi bir binanın üzerine çıkıp, tabancasını başına dayayarak bir süre direndi.
GÖZALTINA ALINDI
İkna edilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, fidanların sökülmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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