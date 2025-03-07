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AA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı 1. Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar yaşandı.

Oto elektrik tamiri yapılan iş yerinde, işçilerin çalıştığı sırada iş yerinde bulunan odun sobasında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan olmadı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, kendi aralarında sohbet eden iş yeri çalışanlarının ve müşterilerin patlama anında panikle kaçıştıkları görülüyor.

PATLAMANIN NEDENİ HAVA YASTIĞI

Öte yandan patlamanın, hurdaya ayrılan ve sobaya atılan hava yastığından (airbag) kaynaklandığı belirlendi.

Patlama sırasında dükkanda bulunan Usta Şehmus Eryavuz, her sabah iş yerine geldiklerinde ısınmak için soba yaktıklarını söyledi.

"YENİ ÇIRAK SOBAYA HAVA YASTIĞI ATMIŞ"

Yakacak olarak odun ve kömürün yanı sıra bez ve karton gibi atıkları da kullandıklarını anlatan Eryavuz, "Yeni bir çırak geldi. Sobaya bez olarak hurdaya ayrılan airbag atmış. Yaklaşık 15 dakika sonra bir patlama oldu. Patlamanın sesi yüksekti. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Patlama sırasında can havliyle kaçtık." dedi.

Eryavuz, sobayı kontrol ettiğinde hurdaya ayırdıkları airbag parçasını gördüğünü belirterek, "Airbag hasarlıydı. Demek ikinci kademesi patlamamış." ifadelerini kullandı.