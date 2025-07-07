Diyarbakır'da taksicinin çarptığı motosikletli yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'ndaki Adliye Sarayı Kavşağı'nda, öğleden sonra bir kaza meydana geldi.
Sola dönüşün yasak olduğu kavşakta uyarı tabelalarına aldırmadan manevra yapan şoförün kullandığı 21 TT 1666 plakalı taksi, 21 AFM 804 plakalı motosiklet çarptı.
SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.