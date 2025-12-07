Diyarbakır’da yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

- Diyarbakır'da üç aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- Kayganlaşan yolda meydana gelen kaza, trafiği durma noktasına getirdi.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da trafik birbirine girdi.
Olay Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar köprülü kavşakta yaşandı.
Yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda otomobil, hafif ticari araç ve bir başka otomobil çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Altgeçitteki kaza nedeni ile trafik bir süre durma noktasına geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.