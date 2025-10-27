Düzce'de 1 haftada 3 bine yakın sürücüye ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düzce’de jandarma ve polis trafik ekipleri, 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

16 BİN ARAÇ VE SÜRÜCÜ DENETLENDİ: 2 BİN 935 SÜRÜCÜ CEZA ALDI

Bir hafta süren denetimlerde 16 bin araç, motosiklet ve okul servisi kontrolden geçirildi. Kusurlu olduğu tespit edilen 2 bin 935 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 30 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 215 araç trafikten menedildi.

BİRÇOK KURAL İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin denetimleri; ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali, hız limitlerini aşma, araçta teknik değişiklik yapma, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanma gibi ihlallere yönelik yapıldı.

Trafik ekipleri, sürücülerin kurallara uyması için denetimlerin artırılacağını bildirdi.