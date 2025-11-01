Düzce’de 2 katlı evde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düzce’nin Karaca Mahallesi Sümbül Sokak’ta, bir iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki aile, alevleri fark ederek hızla dışarı çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi.