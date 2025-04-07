İHA
Düzce’de kent merkezinde bir çay ocağında yaşanan olay, çevredekilere büyük şok yaşattı.
Öğle saatlerinde çay ocağının işletmecisi O.A., içeride hareketsiz halde bulundu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Başından vurulmuş olan O.A. için hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan O.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
Polis ekipleri, çay ocağında ve çevresinde incelemelerde bulundu.
İlk değerlendirmelere göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kesin nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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