İHA
Düzce'de polisi gören motosiklet sürücüsü paniğe kapıldı.
Şehir merkezinde devriye halindeki trafik ekiplerini fark eden 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.
Şase numarasının ortaya çıkardığı gerçek
Melensu Park mevkiinde yapılan denetim sırasında, şase numarasında yapılan incelemelerde gerçek ortaya çıktı.
Motosikletin çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye hırsızlık büro amirliği ekipleri istendi.
Çalındığı belirlendi
Motosikletin 1 ay önce çalındığı tespit edilirken, polisi görüp kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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