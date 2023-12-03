İHA

Düzce'de polisi gören motosiklet sürücüsü paniğe kapıldı.

Şehir merkezinde devriye halindeki trafik ekiplerini fark eden 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.

Şase numarasının ortaya çıkardığı gerçek

Melensu Park mevkiinde yapılan denetim sırasında, şase numarasında yapılan incelemelerde gerçek ortaya çıktı.

Motosikletin çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye hırsızlık büro amirliği ekipleri istendi.

Çalındığı belirlendi

Motosikletin 1 ay önce çalındığı tespit edilirken, polisi görüp kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)