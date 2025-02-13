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DHA

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları M.E.T.'nin evine operasyon düzenledi.

EVİN ODASINDA UYUŞTURUCU SERASI

Baskında, evin bir odasının kenevir yetiştirmek için özel bir seraya dönüştürüldüğü tespit edildi. Yapılan detaylı aramalarda 9 parça halinde 350 gram esrar, 11 kök Hint keneviri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli teknik malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli M.E.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.