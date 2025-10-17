Düzce'de hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 1 ölü

- Düzce'de hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı; 1 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.
- Araç, durakta bekleyenlere çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarptı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı fakat Sema S. hayatını kaybetti.
Düzce'de D-655 yolu Sancaklar mevkiinde Enes Y. idaresindeki hafif ticari araç, önce durakta otobüs bekleyen yayalara, ardından da evin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Sema S. (43) ile 12 yaşındaki T.A. ağır yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sema S., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.