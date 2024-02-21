Düzce'de havlu kolileri arasından kaçak göçmenler çıktı

Kaçak göçmenlere yönelik denetimler devam ediyor.
Bir hareketlilik de Düzce'de yaşandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çilimli ilçesi Arabacı Mahallesi mevkiinde şüphe üzerine tırı durdurdu.
Peçete paketlerinin arasından çıktılar
Tırın dorsesinde arama çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, dorsede yüklü olan kağıt havlu paketlerini inceledi.
Peçetelerin arasında oluşturulan ahşap bölmelerde toplam 39 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu.
3 bin dolar karşılığında İstanbul'a getirildiler
Kaçak göçmenlerin, 3 bin dolar karşılığında ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu ve İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.
Organizatör sürücü gözaltında
Organizatör olduğu tespit edilen tır sürücüsü Mehmet O. gözaltına alındı.
39 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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