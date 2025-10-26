Düzce'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

- Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı.
- Yaralılara olay yerinde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldılar.
- Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Y.D., E.E. ve A.Y. yola savruldu.
3 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Yığılca Devlet Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.