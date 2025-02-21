Haberler



3. Sayfa



Düzce'de kahreden olay: Küçük çocuk babasının kullandığı aracın altında kaldı

Düzce'de kahreden olay: Küçük çocuk babasının kullandığı aracın altında kaldı Düzce'de bir sitede meydana gelen olayda araçtan inen ve bir anda aracın önüne geçen 1,5 yaşındaki çocuğa babanın kullandığı araç çarptı. Feci kazada çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.