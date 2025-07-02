Düzce'de kamyonun çarptığı otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de Zonguldak kara yolu Boğaziçi sapağı mevkiinde E.Y. idaresindeki İl Özel İdaresi'ne ait hafriyat kamyonu önünde seyreden H.Ç. yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobildeki 8 yaşındaki E.T.Ç., bulunduğu yerde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde kamyonun çarpması sonucu otomobilin savrulması yer alıyor.