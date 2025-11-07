Düzce'de kaza sonrası sürücüler arasında kavga: Ceza uygulandı

- Düzce'de D-100 kara yolunda 2 otomobil çarpıştı ve sürücüler arasında kavga çıktı.
- Polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.
- Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.
Düzce'de trafikte kavga...
Düzce D-100 kara yolunun Kapıcı mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Ankara istikametine giden ve lastiği patladığı iddia edilen Ali Y. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Murat G. yönetimindeki otomobille çarpıştı
OTOMOBİL, ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKTI
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kabak tezgahına çarparak durdu.
Tezgahtaki kabaklar yere savruldu.
KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜLER ARASINDA TARTIŞMA
Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan sürücüler arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Polis, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.
SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Sürücülerden Ali Y.'nin 1.12 promil alkollü olduğunu tespit edildi.
Ali Y.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası uygulandı.