Düzce'de kaza sonrası sürücüler arasında kavga: Ceza uygulandı

D-100 kara yolunda çarpışan 2 otomobilde bulunan biri alkollü 2 sürücü arasında çıkan kavgada, polis araya girdi. Olayda, alkollü sürücüye idari para cezası uygulanarak, ehliyetine de el konuldu.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 14:57
Düzce'de trafikte kavga...

Düzce D-100 kara yolunun Kapıcı mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Ankara istikametine giden ve lastiği patladığı iddia edilen Ali Y. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Murat G. yönetimindeki otomobille çarpıştı

OTOMOBİL, ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKTI 

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kabak tezgahına çarparak durdu.

Tezgahtaki kabaklar yere savruldu.

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜLER ARASINDA TARTIŞMA

Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Polis, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ 

Sürücülerden Ali Y.'nin 1.12 promil alkollü olduğunu tespit edildi.

Ali Y.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası uygulandı.

