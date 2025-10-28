Düzce'de liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çekti 2 lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen ve kendisini uyaran esnafa da bıçak çeken Seyit A., esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.