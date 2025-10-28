Düzce'de liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çekti

- Düzce'de liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunan Seyit A., esnafa bıçak çekti.
- Esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Seyit A., polis tarafından gözaltına alındı.
- Mahkemede tutuklanan şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.
Düzce'de skandal olay...
Düzce'nin kent merkezindeki Millet Bahçesi’nde önceki gün meydana gelen olayda, Seyit A., iddiaya göre lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu.
ESNAFA BIÇAK ÇEKTİ
Durumu, bir esnaf fark etti.
Olayda, esnaf, Seyit A.’yı uyardı. Bunun üzerine Seyit A. esnafa bıçak çekti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi.
Çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.