Düzce'de liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çekti

2 lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen ve kendisini uyaran esnafa da bıçak çeken Seyit A., esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 18:10
Düzce'de skandal olay...

Düzce'nin kent merkezindeki Millet Bahçesi’nde önceki gün meydana gelen olayda, Seyit A., iddiaya göre lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu. 

ESNAFA BIÇAK ÇEKTİ 

Durumu, bir esnaf fark etti. 

Olayda, esnaf, Seyit A.’yı uyardı. Bunun üzerine Seyit A. esnafa bıçak çekti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi.

Çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.

