Düzce'de motosiklete taksi çarptı: 2 yaralı

Düzce'de taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 02:32
  • Düzce'de bir taksi, motosiklete çarptı, iki kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.
  • Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzce merkez Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda M.A., seyir halindeyken iddiaya göre motosikletinin frenine aniden bastı.

Arkadan gelen E.K idaresindeki taksi, motosiklete çarpınca M.A. ve arkasında bulunan kişi yola savruldu.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMLARI İYİ

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

