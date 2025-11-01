Düzce'de motosiklete taksi çarptı: 2 yaralı

- Düzce'de bir taksi, motosiklete çarptı, iki kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.
- Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzce merkez Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda M.A., seyir halindeyken iddiaya göre motosikletinin frenine aniden bastı.
Arkadan gelen E.K idaresindeki taksi, motosiklete çarpınca M.A. ve arkasında bulunan kişi yola savruldu.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.