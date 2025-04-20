İHA

Düzce’nin Yahyalar Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaşın evinin dış cephe pervazına giren muhabbet kuşu, çırpınarak kendisini kurtarmaya çalıştı. Kendi başına çıkması beklenen kuş, çırpınırken pervazın en alt kısmına kadar düşüp sıkıştı. Çığlıkları duyan mahalle sakinleri, kuşu kurtarmak için el birliğiyle harekete geçti, ancak başarılı olamayınca, çözüm için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne başvuruldu.

MUHABBET KUŞU GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pervazın alt kısmına küçük bir delik açarak muhabbet kuşunu güvenle kurtarmayı başardı. Kurtarma anı ise heyecan dolu anlarıyla kameralara yansıdı. Vatandaşların yaşadığı endişe ve sevinç, olayın her aşamasında gözlemlendi.