Düzce'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı

İHA
Düzce merkez Camikebir Mahallesi'nde Ali S.'nin (35) birkaç kişiyle tartıştığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bu esnada tartışma kavgaya dönüşünce Ali S., pompalı tüfekle vuruldu.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırganlar aranıyor
Ali S., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışması başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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