Düzce'deki at eti skandalı: Görüntüler kameraya yansıdı Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış at kemikleri bulunması olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Börüntülerde bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti çöp konteynerine attığı anlar görüntülendi.

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İHA

Düzce'deki at eti skandalında yeni gelişme...

Aziziye Mahallesi'ndeki çöp konteynerine atılan hayvan kemiklerinden şüphelenen vatandaşların polise ihbarıyla olay yerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede çöpe atılan kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise araçla bölgeye gelen bir şahsın içinde kemiklerin olduğu poşeti konteynere attığı anlar yer aldı.

"Konunun takibinin yapılmasını istiyoruz"

Duruma tepki gösteren Emrullah Arslan isimli vatandaş, "İnsanların ne tükettiğini bilmesi açısından korkutucu manzara. Buradaki at kemikleri sanırım. Bunlar gıda olarak işlenmiş belli. Belki de bazı yerlerde paketlenip satılacak. Ya inek etine karışacak satılacak, ya da direkt et olarak satılacak ama bu manzara hiç hoş değil. Mutlaka konunun takibinin yapılmasını istiyoruz. İnsanlar ne yediğini bilsin. İnsanların bu şekilde sağlığıyla da oynamasınlar" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)