Edirne'de 17 yaşındaki genç evdeki kanepeyi ateşe verip yangın çıkardı

DHA
Edirne merkez Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın 5’inci katında çıktı.
İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan 17 yaşındaki E.Ö., evdeki kanepeyi ateşe verdi.
Alev alan kanepeden çıkan duman evi sararken komşuların ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DUMANDAN ETKİLENDİLER
Dumandan etkilenen E.Ö. ile üvey babası N.B.'ye ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri ise yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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