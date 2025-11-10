Edirne'de annesinin mezarına gitti, ölümden döndü

- Fatih Dövüncü, Edirne'de annesinin mezarını ziyaret ettiği esnada karavanda çıkan yangından saniyelerle kurtuldu.
- Karavan alev topuna dönerken mahalleli endişeyle Dövüncü'nün durumunu merak etti.
- Olay yerine gelen Dövüncü, bir hisle mezarlığa gitmeseydi hayatını kaybedebileceğini belirtti.
Edirne’nin Yeniimaret Mahallesi’nde bir karavanda yaşayan Fatih Dövüncü, gece geç saatlerde annesinin mezarına gitti.
Dövüncü mezarlıktayken yaşadığı karavanda yangın çıktı. Alev topuna dönen karavan, saniyeler içinde küle döndü.
MAHALLELİ ENDİŞE İLE BEKLEDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Dövüncü’nün karavanda olduğunu düşünen mahallelinin endişeli bekleyişi başladı.
Mahallelinin korkulu gözlerle bekleyişi sürerken Dövüncü, mezarlıktan çıkıp yangın yerine geldi.
İNCELEME BAŞLADI
Dövüncü, bir hisle mezarlığa annesini ziyarete gitmese belki de yanarak hayatını kaybedeceğini ifade etti.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.