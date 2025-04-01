Edirne'de arkadaşını boğazından bıçakladı

İHA
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde seyreden bir otomobildeki iki arkadaş arasında tartışma çıktı.
İsimlerinin H.K. ile U.T. olduğu öğreniler şahısların tartışması kavgaya dönüştü.
Otomobil içerisinde kavga eden iki arkadaştan H.K., bıçakla arkadaşını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.
BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan U.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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