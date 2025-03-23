Edirne'de balkondan düşen Çınar, 8 gün sonra hayatını kaybetti

DHA

15 Mart günü saat 16.30 civarında, Edirne'nin Keşan ilçesinin İspat Cami Mahallesi’nde, 8'inci sınıf öğrencisi Çınar Kaya, hava almak amacıyla apartmanının 3. katındaki balkona çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek düşen Kaya, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Kaya, daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda 8 gündür yaşam mücadelesi veren Çınar Kaya, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.