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Edirne'de buzdolabına sakladığı 62 bin 770 euro gümrükte yakalandı

Edirne'de buzdolabına sakladığı 62 bin 770 euro gümrükte yakalandı Türkiye plakalı tır sürücüsünün buzdolabına gizlediği 62 bin 770 euroya, Bulgaristan gümrük memurları tarafından el konuldu.