Abone ol: Google News

Edirne'de çarpışan aracın defalarca takla attığı kaza kamerada

Havsa istikametinden kent merkezine giden yolda iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan birinin defalarca takla attığı kazada 2 kişi yaralanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 15:50
  • Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç defalarca takla attı.
  • Kazada 2 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
  • Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Havsa istikametinden Edirne'ye seyir halinde olan E.Ü'nün kullandığı otomobil, kavşağa dönüş yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu Y.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle E.Ü. idaresindeki otomobil, defalarca takla atarak ters döndü.

YARALILARI ARAÇTAN İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saniye saniye kameraya yansıyan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

3. Sayfa Haberleri