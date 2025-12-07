Edirne'de çarpışan aracın defalarca takla attığı kaza kamerada

- Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç defalarca takla attı.
- Kazada 2 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
- Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Havsa istikametinden Edirne'ye seyir halinde olan E.Ü'nün kullandığı otomobil, kavşağa dönüş yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu Y.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle E.Ü. idaresindeki otomobil, defalarca takla atarak ters döndü.
YARALILARI ARAÇTAN İTFAİYE KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saniye saniye kameraya yansıyan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.