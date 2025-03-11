Edirne'de devrilen traktörün altında can verdi

İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Saçlımüsellim köyünde, 75 yaşındaki Ahmet Kula, traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Ancak, direksiyon hakimiyetini kaybeden Kula, kontrolünü sağlayamayarak traktörün devrilmesine neden oldu. Ters dönen traktörün altında sıkışan Kula, olay yerinde hayatını kaybetti.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Kazayı gören vatandaşların hemen haber vermesiyle, bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kula'ya, sağlık ekipleri kalp masajı yaparak müdahale etti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Kula'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, Kula'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.