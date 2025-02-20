İHA
Edirne'de kent merkezine bağlı Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki K.K., ailesiyle yaşadığı eve geç saatlerde döndü.
Durumdan rahatsız olan baba, oğluna "Eve neden geç geldin" diyerek hesap sordu.
Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.
YAKALANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçaklayarak evden kaçan oğul, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
"KAVGA EDİNCE BIÇAKLADIM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Oğul K.K.'nın "Eve geç geldim diye kızdı kavga yaptık, bıçakladım" dediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.
Öte yandan, yaralı baba M. K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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