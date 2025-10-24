Abone ol: Google News

Edirne'de havalar soğudu, hamsi 100 liraya düştü

Edirne'de balık tezgahlarında hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar balıkçılara akın etti.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 13:29
  • Edirne'de havaların soğumasıyla hamsinin kilosu 100 liraya düşerek tezgahlarda yoğunluk oluşturdu.
  • Vatandaşlar düşen fiyatlardan memnun, balıkçılar da satışların artmasından dolayı mutlu.
  • Fiyatlardaki düşüş, Karadeniz'deki hava şartlarına bağlanıyor.

Balıkçı tezgahlarında oluşan yoğunluk, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Vatandaşlardan Hüsnem Şeker, "400 liradan 100 liraya düştü, vatandaş bol bol yesin." dedi.

Balıkçı esnafı Yakup Çimen, yoğunluğun arttığını belirterek, "Fiyatlar düşük. Vatandaş yesin diye burada kampanya yaptık." ifadelerini kullandı.

"HAMSİYE GÜN DOĞDU"

Vatandaş Ali Gündoğan ise fiyatlardaki düşüşü Karadeniz'deki hava şartlarına bağladı. Gündoğan, "Birkaç gün önce 500 liraydı, bugün 100 TL. Ev kalabalık, anca bir öğünlük balık oluyor. 100 TL'ye düşmesini ben Karadeniz'in durumuna bağlıyorum. Sular soğudu, parçalayıcı balıklar azaldı, hamsiye gün doğdu." dedi.

