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İHA

Edirne'de gece saatlerinde hırsızlık için mağazanın önüne gelen şüpheli, mağazaya girmek için iki kez kapıyı tekmeledi.

Başarılı olamayınca dakikalarca oturup, ne yapacağını düşündü.

OLAY YERİNDE DURUP, ÇEKİRDEK YEDİ

Ardından mağazanın önünde tur atmaya başlayan şüpheli, iş yeri yakınlarında çekirdek yedi.

Daha sonra bulduğu taşla mağazanın camını kıran hırsız, ellerini kesmesine rağmen cep telefonlarını ve tabletleri çalmak için adeta zamanla yarıştı.

ÜRÜNLERİ CEPLERİNE DOLDURUP KAÇTI

Vitrinden çaldığı ürünleri montunun cebine dolduran şüpheli, hızlıca olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kandan örnekler alarak incelemelerde bulundu.

ŞÜPHELİNİN ADRESİ TESPİT EDLİLDİ

Elindeki kesiden ve kan izlerinden yola çıkan ekipler, yaklaşık 2 gün süren araştırmalar neticesinde şüphelinin saklandığı yeri tespit etti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli, gözaltına alındı.

KAMERALARA YAKALANAN HIRSIZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli S.Ö., Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.