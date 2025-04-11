Edirne'de kahvehanede çıkan kavgada kan aktı

İHA
Edirne merkez Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede oturan Ş.T. ile M.K arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., evden aldığı tüfekle M.K.'yi sokak ortasında vurdu.
Yaralanan M.K., çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
M.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Ş.T. ve oğlu evlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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