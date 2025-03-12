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İHA

Edirne'nin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi'ndeki bir AVM'nin bahçesinde içerisinde mobilya satışı yapılan çadırda klima ünitesinden elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı.

Olayda, alevler kısa sürede tüm çadıra yayıldı.

TOMA'DAN DESTEK

Çadırın içerisindeki mobilyaların da tutuştuğu yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, etraftaki vatandaşların meraklı bakışları arasında müdahale ettiği yangın uzun süren mücadele sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiyenin yangın söndürme çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden TOMA ile destek de verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında çadır ve mobilyalardan geriye sadece demir aksamları kaldı.

Yangın söndürme çalışmalarını Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da yerinde takip etti.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.