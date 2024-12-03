Haberler



3. Sayfa



Edirne'de plaka değiştirme girişimi on binlerce kaçak elektronik sigarayı yakalattı

Edirne'de plaka değiştirme girişimi on binlerce kaçak elektronik sigarayı yakalattı Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda bir tırda bulunan hurda araçların içerisine gizlenmiş 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.