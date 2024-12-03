Edirne'de plaka değiştirme girişimi on binlerce kaçak elektronik sigarayı yakalattı
İHA

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir istihbaratı değerlendiren Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen 2 tır risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.

Aynı marka olan tırların sürücüleri saha içerinde ikiz plaka yöntemiyle kurtulmayı planladı fakat plaka değiştirirken güvenlik kameralarına yakalandılar.

SÜRÜCÜLER TUTUKLANDI

Tıra yapılan x-ray incelemesinde hurda beyan edilen araçlar içerisine 16 bin 500 kaçak elektronik sigara saklandığı görüldü.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 2 tır sürücüsünden biri tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor