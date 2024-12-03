Edirne'de plaka değiştirme girişimi on binlerce kaçak elektronik sigarayı yakalattı

İHA
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir istihbaratı değerlendiren Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen 2 tır risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.
Aynı marka olan tırların sürücüleri saha içerinde ikiz plaka yöntemiyle kurtulmayı planladı fakat plaka değiştirirken güvenlik kameralarına yakalandılar.
SÜRÜCÜLER TUTUKLANDI
Tıra yapılan x-ray incelemesinde hurda beyan edilen araçlar içerisine 16 bin 500 kaçak elektronik sigara saklandığı görüldü.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 2 tır sürücüsünden biri tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış