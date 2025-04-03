Edirne'de polisten kaçmaya çalışan motosikletliye para cezası

DHA

Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kasksız sürücü F.K. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Ancak F.K. ‘Dur’ ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü.

MOTOSİKLETİN SİGORTASININ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Takip sonucu motosiklet, Büyük Cami Mahallesi’ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 7’nci blokta durduruldu.

Polis, motosiklette yaptığı incelemede sigorta ve muayenesinin bulunmadığını belirledi.

31 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yeterli ehliyete sahip olmadığı tespit edilen sürücü F.K.’ye ilgili maddelerden toplam 31 bin 299 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Motosiklet ise trafikten menedilerek, çekiciyle otoparka götürüldü.