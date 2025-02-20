Edirne'de tartıştığı babasını bıçakla yaralayan şahıs kaçtı

DHA
Edirne merkez Nişancıpaşa Mahallesi'nde 19 yaşındaki K.K. ile babası M.K. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., babasını bıçakladı.
Evde bulunan annenin KADES uygulamasına basması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVDEN KAÇTI
K.K., evden kaçarken sağlık ekipleri ise M.K.'ye ilk müdahalede bulundu.
44 yaşındaki M.K., sağlık ekiplerince Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri kaçan K.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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