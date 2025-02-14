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İHA

Edirne'de gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.

Menzilahır Mahallesi'ne bağlı Yeni Eğri Sokak'ta bir gecekonduda çıkan sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü.

Kızgın alevler, aynı bahçedeki iki gecekonduya daha sıçradı.

Yapılarda bulunan vatandaşlar, can havliyle kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

GECEKONDULAR KÜLE DÖNDÜ

Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan gecekondular, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın da ölen yada yaralanan olmazken, üç gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi.

"DIŞARIDA KALDIK"

Öte yandan, evi yanan ve eşi ile birlikte ‘çek çek' olarak tabir edilen karton toplama arabası ile ailesinin geçimini sağlayan 41 yaşındaki Yeliz Damar, gözyaşları içinde küle dönen evini izledi.

Evleri yanan vatandaşlar, soğuk kış gününde dışarda kaldıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Evi yandığı için gözyaşlarına boğulan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Yeliz Damar, evin nasıl yandığını anlayamadıklarını ve uyudukları esnada kendilerini son anda dışarıya attıklarını ifade ederek mağdur olduklarını belirtti.

YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

Yanan gecekondulardan bir diğerinin sahibi olan karton toplayıcısı Ferdi Damar, uyuduğu esnada yangına yakalandığını ve kardeşi tarafından uyandırılarak, daha sonra çocuklarını kurtardığını ifade etti.

"KENDİMİZİ ZOR KURTARDIK"

Yangının evine sıçradığını belirten vatandaşlardan Ferit Damar, yangını ilk gördüğünde herkesi uyandırdığını ve kendilerini son anda kurtarabildiklerini söyledi.

Derya Pazarcı, evleri tamamen yandığı için soğuk kış gününde perişan olduklarını vurguladı.

Vatandaşlardan Fedai Damar ise bir anda yangının çıktığını belirterek, müdahale edemediklerini ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.