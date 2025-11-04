Edirne’de yapay zeka destekli operasyonda 3 FETÖ'cü yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörle mücadele sürüyor...

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyü yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 kişiyi tespit etti.

YAPAY ZEKA TESPİT ETTİ

Jandarma ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak kimlik kontrolünden geçirdi.

Jandarmanın "JADU" isimli yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemiyle yapılan sorgulamada, şüphelilerin ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan haklarında işlem yapılan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişiler olduğu belirlendi.

FETÖ ÜYESİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu'nca aranan ihraç komiser A.A. (52), Niğde 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosyası bulunan ihraç öğretmen H.G. (40) ve Erzincan 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosyası süren M.E.M. (44) oldukları tespit edildi.

ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLDİLER

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.