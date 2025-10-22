Edirne'de yola çıkan köpek kazaya neden oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başıboş sokak köpekleri, vatandaşların canını riske atmaya devam ediyor.

Bu kez yola çıkan bir köpek, kazaya neden oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu Karayokuş mevkiinde meydana geldi.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Keşan’dan İpsala yönüne giden 22 ADC 045 plakalı otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki O.S., yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptı. Kazada, sürücü O.S. ve yanındaki T.A. yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.