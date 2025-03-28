İHA
Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınında Yunan uyruklu G.R. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Deniz K. idaresindeki motosikletle kavşakta çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü Deniz K. yaralandı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Deniz K., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YUNAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Yunan sürücünün işlemleri devam ediyor.
Polis ekipleri kazayla inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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