Elazığ'da 2 metrelik zehirli engerek yılanı korkuttu Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen dev engerek yılanı bu kez Elazığ'da ortaya çıktı.

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İHA

Tek ısırığı ile bir insanı öldürebilecek güce sahip olan engerek yılanları, aynı zamanda dev boyutu ile de korku salıyor.

Ayrıca, engerek yılanları, Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biridir.

Son olarak Elazığ'da Karakoçan ilçesine bağlı Çakan köyünde görülen engerek yılanı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDAN ÇIKTI

Bir kişi, zehirli yılanı gece saatlerinde traktörün altında fark etmesi sonrası üzerine el feneri tutarak o anları kayda aldı.

Hayvanı bir süre inceleyen kişi, hayvanın koca engerek yılanı olduğunu fark etti.

Görüntülerde, yılanın, sonradan gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)