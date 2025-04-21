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İHA

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, başka illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, birbiriyle bağlantılı uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE 14 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Adres aramalarında; piyasaya sürülmek üzere getirildiği tespit edilen 10 parça halinde 5 kilogram 22 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 100 TL ele geçirildiği bildirildi.