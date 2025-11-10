Abone ol: Google News

Elazığ'da anne ve oğlu kazada can verdi

Elazığ’da kaza geçiren 7 aylık Muaz Tütünen ve 41 yaşındaki anne Songül Tütünen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 12:19
Elazığ'da anne ve oğlu kazada can verdi
  • Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direk ve ağaçlara çarptı.
  • Araçta bulunan 6 kişiden, 7 aylık Muaz Tütünen ve annesi Songül Tütünen ağır yaralandı.
  • Anne ve oğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde, korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 aylık Muaz Tütünen ve 41 yaşındaki anne Songül Tütünen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3. Sayfa Haberleri