Elazığ'da anne ve oğlu kazada can verdi

- Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direk ve ağaçlara çarptı.
- Araçta bulunan 6 kişiden, 7 aylık Muaz Tütünen ve annesi Songül Tütünen ağır yaralandı.
- Anne ve oğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde, korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.
ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 aylık Muaz Tütünen ve 41 yaşındaki anne Songül Tütünen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.