Elazığ'da anne ve oğlu kazada can verdi Elazığ’da kaza geçiren 7 aylık Muaz Tütünen ve 41 yaşındaki anne Songül Tütünen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Göster Hızlı Özet Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direk ve ağaçlara çarptı.

Araçta bulunan 6 kişiden, 7 aylık Muaz Tütünen ve annesi Songül Tütünen ağır yaralandı.

Anne ve oğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde, korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. 6 KİŞİ YARALANDI Kazada araçta bulunan 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 aylık Muaz Tütünen ve 41 yaşındaki anne Songül Tütünen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3. Sayfa Haberleri Edirne'de annesinin mezarına gitti, ölümden döndü

Hatay'da kafeye gelenler cam kapıyı fark etmeyerek çarptı

Batman'da Kader'in öldüğü kazada motosikletin sürücüsü tutuklandı