Elazığ'da ayakkabı hırsızlığı kamerada: Önce beğendi sonra poşete koydu

Elazığ'da hırsızlık göz göre göre geldi...

Gazi Caddesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazası o anların adresi oldu.

Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, mağazaya gelerek ayakkabıları denedi.

ÖNCE BEĞENDİ SONRA POŞETE KOYDU

Mağaza çalışanının yanından ayrılmasını fırsat bilen hırsız, beğendiği ayakkabıyı yanında getirdiği poşetin içerisine koydu.

Bir süre sonra yanına gelen çalışanla sohbet eden şahıs, poşete koyduğu ayakkabıyı alarak mağazadan uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Şikayetin ardından polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan o anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.