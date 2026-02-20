Elazığ'da ayakkabı hırsızlığı kamerada: Önce beğendi sonra poşete koydu

Kentte bir şahıs, ayakkabı mağazasında beğendiği ayakkabıyı poşetin içerisine koyarak mağazadan ayrılırken hırsızlık anları caddede bulunan güvenlik kamerası ile saniye saniye kayda alındı.
Elazığ'da hırsızlık göz göre göre geldi...
Gazi Caddesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazası o anların adresi oldu.
Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, mağazaya gelerek ayakkabıları denedi.
ÖNCE BEĞENDİ SONRA POŞETE KOYDU
Mağaza çalışanının yanından ayrılmasını fırsat bilen hırsız, beğendiği ayakkabıyı yanında getirdiği poşetin içerisine koydu.
Bir süre sonra yanına gelen çalışanla sohbet eden şahıs, poşete koyduğu ayakkabıyı alarak mağazadan uzaklaştı.
O ANLAR KAMERADA
Şikayetin ardından polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan o anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)